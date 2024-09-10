Медперсонал больницы Фишера в Волжском пригласил на медосмотр Павла Волю





Медицинский персонал больницы им. Фишера в городе Волжском Волгоградской области пригласил в гости Павла Волю. Известному комику, концерт которого пройдет в Волгограде 11 сентября, предложили оценить преображения лечебного учреждения и, возможно, даже пройти на месте обследование.





- Павел, приглашаем Вас, замечательного артиста, к нам в гости. Вы сможете посмотреть своими глазами на нашу клинику, чтобы в дальнейшем отличать правду от обидных шуток, - обратились к комику сотрудники больницы. - В процессе диспансеризации вы лично убедитесь в качестве ремонта и нового оборудования, а самое главное – в профессионализме наших медиков.

Почему выбор медиков пал в этот раз именно на Павла Волю, сотрудники больницы не уточняют. Напомним, ранее главврач больницы Фишера уже приглашал в Волжский команду ТНТ с Батрутдиновым. Тогда руководитель лечебного учреждения отреагировал на видео ТНТ, на котором шоумен «взял обещание» с медиков о том, что они не дадут больше повода для шуток. А поводом для шуток послужило выступление команды КВН «Халатные люди» из Волжского, которые на шоу телеканала «Лига городов» обыграли ситуацию с больницей Фишера, сравнив ее со столичной поликлиникой.

Видео: больница Фишера Волжский / ВКонтакте