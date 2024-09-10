SHOT: при атаке БПЛА в Подмосковье погибла женщина из Волгоградской области

Жительница Раменского Зинаида Ахметовна У. погибла в результате ночной атаки БПЛА в Подмосковье. На данный момент известно, что женщина переехала из Волгоградской области и работала в столичном ЧОП, передает V102.RU.

– 46-летняя Зинаида У. была сотрудницей столичного ЧОП «Карат-Ц», которое занимается охраной звёзд шоу-бизнеса, театров и концертов. В Подмосковье она переехала несколько лет назад – до этого женщина жила в Волгоградской области, – сообщает телеграм-канал SHOT.





По данным SHOT, во время атаки беспилотника Зинаида спала в своей однокомнатной квартире на 10-ом этаже в доме на Спортивном проезде. Женщину убил обломок БПЛА, который упал ей на голову. Вместе с погибшей в квартире находилась ее подруга, которой удалось спастись.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи над территорией России дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа, из низ 20 - над территорией Московской области.

По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу. Погибла 46-летняя женщина. Ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, но эта информация не подтвердилась.

Фото: Андрей Воробьев, SHOT / t.me