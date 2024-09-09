Рыбак нашел тело пропавшего пенсионера в Волгоградской области





Пропавший пенсионер найден мертвым на берегу реки Медведица. Как ранее сообщало V102.RU, 79-летний Владимир Губарев вышел из дома в Жирновске 5 сентября и исчез. По словам родных, пенсионер страдал провалами в памяти. Пропавший пенсионер найден мертвым на берегу реки Медведица. Как ранее сообщало V102.RU, 79-летний Владимир Губарев вышел из дома в Жирновске 5 сентября и исчез. По словам родных, пенсионер страдал провалами в памяти.

К поиску мужчины тут же подключились волонтеры. Они обратились к водителям, проезжавшим в этот день в Жирновском и Руднянском районах, с просьбой пересмотреть записи видеорегистраторов, которые могли снять идущего по дороге пожилого человека.Однако уже на следующий день поиски Владимира Губарева были прекращены. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина погиб.В СУ СК по Волгоградской области корреспонденту V102.RU пояснили, что тело пенсионера нашел рыбак на берегу реки Медведица в одном километре от его дома. Телесных повреждений на теле не обнаружено. По факту смерти мужчины проводится проверка.