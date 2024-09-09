Происшествия

Рыбак нашел тело пропавшего пенсионера в Волгоградской области

Происшествия 09.09.2024 20:08
0
09.09.2024 20:08


Пропавший пенсионер найден мертвым на берегу реки Медведица. Как ранее сообщало V102.RU, 79-летний Владимир Губарев вышел из дома в Жирновске 5 сентября и исчез. По словам родных, пенсионер страдал провалами в памяти.
К поиску мужчины тут же подключились волонтеры. Они обратились к водителям, проезжавшим в этот день в Жирновском и Руднянском районах,  с просьбой пересмотреть записи видеорегистраторов, которые могли снять идущего по дороге пожилого человека.
Однако уже на следующий день поиски Владимира Губарева были прекращены. В поисковом отряде «Лиза Алерт»  сообщили, что мужчина погиб.
В СУ СК по Волгоградской области корреспонденту V102.RU пояснили, что тело пенсионера нашел рыбак на берегу реки Медведица в одном километре от его дома. Телесных повреждений на теле не обнаружено. По факту смерти мужчины проводится проверка.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
09.09.2024 19:37
Происшествия 09.09.2024 19:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2024 18:44
Происшествия 09.09.2024 18:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2024 17:09
Происшествия 09.09.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2024 16:27
Происшествия 09.09.2024 16:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2024 13:36
Происшествия 09.09.2024 13:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2024 10:09
Происшествия 09.09.2024 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2024 09:35
Происшествия 09.09.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2024 10:48
Происшествия 08.09.2024 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2024 22:19
Происшествия 07.09.2024 22:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2024 21:44
Происшествия 07.09.2024 21:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2024 20:59
Происшествия 07.09.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2024 13:27
Происшествия 07.09.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2024 10:09
Происшествия 07.09.2024 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2024 09:23
Происшествия 07.09.2024 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2024 08:14
Происшествия 07.09.2024 08:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:39
Заскрипят суставы: волгоградцы почувствуют сильную магнитную бурю 10 сентябряСмотреть фотографии
21:14
В Волгоградском НЭТэ устроили банный день 72-летней люстреСмотреть фотографии
20:45
Черная полоса продолжилась у «Каустика» после третьего пораженияСмотреть фотографии
20:08
Рыбак нашел тело пропавшего пенсионера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:37
В Волжском компания пешеходов сломала светофорСмотреть фотографии
19:13
Убили и выбросили во дворе: в Волгограде трагедией обернулась история с запертыми в квартире кошкамиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
Полиция задержала волгоградца, избившего грифами в спортзале атлетаСмотреть фотографии
18:26
Бастрыкин просит дать согласие на возбуждение дела против волгоградской экс-судьиСмотреть фотографии
18:07
После публикации «Высоты 102» на улице Игарской в Волгограде дали водуСмотреть фотографии
18:02
Автосалон в Волгограде остался в убытке из-за трюка с хитрой скидкойСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде объявили фотоохоту на эконарушителейСмотреть фотографии
17:47
Татьяна Воронцова возглавила федерацию фехтования Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:09
Подросток получил тяжелые травмы при обрушении гаража в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области с 10 сентября зарядят дождиСмотреть фотографии
16:27
Водонагреватель «спалил» дом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:23
Чемпион мира по дзюдо проведет автограф-сессию в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:08
В Камышине прощаются с погибшим на СВО Николаем СунцовымСмотреть фотографии
15:53
Банк Уралсиб учитывает покупки по СБП для начисления дохода по картамСмотреть фотографии
15:43
Предприятие в Волгограде произвело 913 кг сыра из воздухаСмотреть фотографии
15:18
Скульптуру стремящихся к цели горожан установили в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:15
Определился соперник «Ротора» в Кубке РоссииСмотреть фотографии
14:48
Как самим себе: Росстат заявил о высоком доверии волгоградцев данным ВолгоградстатаСмотреть фотографии
14:21
Режим работы ГЭС оставили прежним из-за дождей, которых не было в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:14
Водитель пикапа не смог оправдаться за страшную смерть супругов под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:38
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов по рынку трудаСмотреть фотографии
13:36
«Я тут главный!»: избитый грифами в спортзале My Gym атлет попал в больницу ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Волгоградские пользователи смартфонов увлеклись черно-белой фотосъёмкойСмотреть фотографии
13:06
Прожиточный минимум для всех жителей Волгоградской области вырастет в 2025 годуСмотреть фотографии
12:58
Минздрав разрешил ВолгГМУ испытание нового препарата для диабетиковСмотреть фотографии
12:30
Победивший на выборах Андрей Бочаров сказал «спасибо» волгоградцамСмотреть фотографии
 