Расследования

Водитель пикапа не смог оправдаться за страшную смерть супругов под Волгоградом

Расследования 09.09.2024 14:14
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09.09.2024 14:14


Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор 56-летнему Сергею Брагину за гибель супружеской пары в загоревшемся из-за ДТП автомобиле. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, житель Ростовской области не признал вину и пытался добиться оправдательного приговора.

- Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры о законности и справедливости постановленного по делу приговора, оставив его без изменения. Приговор вступил в законную силу, - сообщила Черединина.

Дубовский районный суд Волгоградской области в мае текущего года приговорил Брагина к 4 лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Ему также запрещено в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, по иску прокуратуры с осужденного в пользу двоих несовершеннолетних детей погибших взыскана компенсация морального вреда в размере 4 миллионов рублей.

ДТП произошло 8 декабря 2023 года на автомобильной дороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Установлено, что Брагин, управляя пикапом «RAM 1500 TRX», следовал в сторону Саратова и в нарушении ПДД на 616 км трассы выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «СHANGAN CS55». От удара оба автомобиля загорелись. На месте ДТП от полученных травм погиб 36-летний водитель этого автомобиля, а его 32-летняя супруга была доставлена в больницу, где позже скончалась. 

Ранее сообщалось, что водитель и 46-летний пассажир автомашины «RAM» были госпитализированы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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