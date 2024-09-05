Опубликовано видео попытки поджога кирхи в Волгограде

В Сети появилось видео попытки поджога неизвестным кирхи музея-заповедника «Старая Сарепта» в Красноармейском районе Волгограда, сообщает V102.RU.







Авторы Telegram-канала Baza предположили, что поджигатель мог перепутать здания — рядом с музеем находится военкомат. На кадрах человек в капюшоне подходит к крыльцу, разливает горючую жидкость, поджигает ее, а затем не торопясь, покидает место происшествия.

Ранее журналисты информагентства со ссылкой на собственный источник сообщали, что инцидент произошел около пяти утра 5 сентября. Огонь затронул бетонное крыльцо католического прихода, слегка оплавилась входная дверь. Возгорание потушили сотрудники музея, пострадавших нет.

В областном главке МЧС пояснили, что вызовов на адрес не поступало. ИА «Высота 102» опубликовало эксклюзивные фото с места поджога.

Видео: Baza