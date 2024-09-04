В Волгоградской области доярка отсудила 450 тысяч у молзавода за нападение буренки





Волгоградский областной суд встал в защиту работницы молзавода, которая сильно пострадала в результате нападения коровы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов, в общей сумме женщине удалось взыскать с производства почти 450 тысяч рублей.

В декабре прошлого года женщина во время работы на молочной комплексе поила теленка, когда на нее напала корова. Буренка боднула работницу, повалив ее на землю, и начала топтать копытами. В результате полученных повреждений она потеряла сознание. Спас сотрудницу один из работников комплекса, который смог отогнать рассвирепевшее животное. После чего мужчина оказал первую помощь и вызвал скорую помощь.

В результате полученных травм потерпевшая проходила лечение в травматологическом отделении, а после амбулаторного лечение в государственной стоматологии. Просишествие было признано несчастным случаем на производстве, а травмы квалифицированы к категории тяжелых.

– Решением Фроловского городского суда в пользу женщины с ООО «МясКо» взысканы: компенсация материального вреда в размере 5 718 рублей, компенсация морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве - 400 000 рублей, сумма утраченного заработка - 20 632 рубля и судебные расходы - 19 200 рублей, – пояснили в пресс-службе судов.

Предприятие попыталось обжаловать судебный акт, однако областной суд оставил решение городского суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.