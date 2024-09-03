20 лет со дня трагедии: в Волгограде почтили память жертв теракта в Беслане

В Волгограде на главной высоте России — Мамаевом кургане — в храме Всех святых сегодня, 3 сентября, в 20-ю годовщину чудовищного теракта в Беслане, унесшего жизни 334 человек, в том числе 186 детей, прошла панихида.





По просьбе Волгоградской региональной общественной организации осетин «Алания» заупокойную службу совершают ежегодно с 2005 года 3 сентября. Именно эту дату в России через год после вооруженного захвата школы № 1 объявили Днем солидарности в борьбе с терроризмом.





За души невинно убиенных учителей, детей, их родных и воинов сегодня вместе с прихожанами помолились руководители и члены общины. Присутствовал на панихиде и руководитель облкомказачества Эдуард Давыдовский. В память о погибших в Беслане было создано мемориальное кладбище «Город ангелов». Жертв трагедии 1-3 сентября теперь молитвенно поминают в православных храмах.





Напомним, вооруженный захват заложников в бесланской школе № 1 произошел в 2004 году во время торжественной линейки. В плену у террористов оказались больше 1000 человек. Боевики согнали всех присутствующих со школьного двора в заминированный спортзал.





Два с лишним дня террористы удерживали взрослых и детей без еды и воды при тридцатиградусной жаре. Большинство заложников были освобождены в ходе штурма. При этом погибли 10 офицеров спецназа ФСБ, которые самоотверженно выполнили свой долг до конца.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»