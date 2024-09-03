В Волгограде ДТП с иномаркой, влетевшей в столб, зафиксировала видеокамера





В Волгограде легковушка протаранила столб неподалеку от Мамаева кургана. Как сообщает V102.RU, момент столкновения на улице Рокоссовского зафиксировала камера видеонаблюдения.





На кадрах видно, как красный внедорожник под управлением женщины, начинает резко сворачивать на обочину и впечатывается в столб линии электропередачи на полной скорости. От удара автомобиль отбрасывает обратно на проезжую часть.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

- В 08:17 водитель не справился с управлением и совершила наезд на столб. На месте работает экипаж ГИБДД, - уточнили в региональном главке.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области