В Волгограде снова вспыхнул уже горевший ледовый каток

Видео t.me/vlgchp
Происшествия 31.08.2024 19:01
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31.08.2024 19:01
Видео t.me/vlgchp
В Кировском районе Волгограда горит заброшенный крытый ледовый каток на ул. Никитина. Об этом сообщают очевидцы, передает V102.RU. Черный дым поднимается над центром района.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 18-20 ч.
- Горело неэксплуатируемое здание на площади 180 квадратных метров. Горение локализовано в 18-41 ч. Причина пожара устанавливается, - прокомментировали в ведомстве.
Ликвидировали пожар в заброшенном здании в 19-30 ч., добавили позднее в ведомстве.Год назад здание на ул.Никитина уже горело. Тогда пожарные потушили полыхающую кровлю. Каток закрылся осенью 2020 года из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, и с тех пор не функционировал.
Видео t.me/vlgchp
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