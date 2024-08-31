Происшествия

На севере Волгограда водитель сбил двух пешеходов

Происшествия 31.08.2024 09:44
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31.08.2024 09:44


В Тракторозаводском районе невнимательный водитель сбил двух женщин. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 30 августа, около дома №17 по ул. Менжинского в 20-35 ч.
- Водитель, управляя ВАЗ-2115, при движении задним ходом  совершил наезд на двух женщин-пешеходов. В результате ДТП пешеходы доставлены в больницу, - пояснили в главке.


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