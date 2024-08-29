Общество

Эксперты озвучили прогнозы за неделю до сентябрьских выборов

Общество 29.08.2024 17:45
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29.08.2024 17:45

До единого дня голосования остается чуть больше недели. В сентябре пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе и выборы губернаторов отдельных субъектов РФ. 

В Волгоградской области на высокий пост претендуют пять человек, включая действующего главу региона — Андрея Бочарова. Чем ближе 8 сентября, тем больше появляется мнений и всевозможных рейтингов. Журналисты «Высоты 102» разбирались в прогнозах экспертов на предстоящий единый день голосования.

Заместитель директора Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ (Центр «СИТИ») Ефим Фидря поделился результатами исследований в нескольких регионах страны, отметив любопытную деталь: 

— Отдельно стоит отметить уровень известности действующих глав регионов в Липецкой, Волгоградской и Сахалинской областях — он составляет 96-97%, что близко к абсолютному, — заявил эксперт. 

Потенциальных избирателей опрашивали в Липецкой, Волгоградской, Сахалинской и Тульской областях. 

— В Волгоградском регионе уровень информированности о выборах оказался чуть ниже чем в Липецкой области — 58%, а вот ожидания от победы также на высоком уровне: 84% граждан уверены, что действующий глава региона Андрей Бочаров победит на выборах. Прогноз явки здесь был чуть ниже — в прошлом электоральном цикле она составила 41,3%. Ожидаем, что на текущих выборах явка будет немного выше, поскольку регион чаще соприкасается с последствиями выборов, — подчеркнул Фидря.  

При этом во всех регионах, где проводились исследования, аналитика показала, что именно на победу действующих глав и даже временно исполняющего обязанности губернатора (как в Тульской области), рассчитывают опрошенные. 

Об этом же говорит и недавний опрос ВЦИОМ, который показал, что действующие главы субъектов одержат победу на предстоящих выборах: 

— Во всех регионах, где мы делали мониторинг, ожидается победа действующих глав, этого ждут люди. Интерес к выборам достаточно высокий, вне зависимости от явки, которая имеет свою территориальную специфику, — приводит «Высота 102» со ссылкой на РАПСИ слова руководителя департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаила Мамонова. 


На фоне озвученного экспертами в отдельных Telegram-каналах рисуют довольно мрачную картину. В частности, анонимный канал НZГ сознательно идет в наступление на Волгоградскую область, заявляя, что у Андрей Бочарова якобы невнятная и инерционная кампания, из-за чего явка на выборах ожидается низкой, а «потолок» поддержки оценивается всего лишь в 60-70%.

Интересно, что одновременно даже не самые лояльные к волгоградскому губернатору эксперты все-таки считают, что его рейтинг достаточно высок. 

— От надежного человека на фоне надвигающихся выборов губернаторов получил опросы по рейтингам доверия главам регионов Южного федерального округа. Интересно, но достаточно высокий рейтинг у губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Уровень как у Севастополя (Михаила Развожаева) и Адыгеи (Мурата Кумпилова). Выше всех рейтинг у главы Крыма Сергея Аксенова, но я давно говорю — на полуострове ему тесно, пора в полпредство, — заявил в прошлом волгоградский блогер, а в ныне политический обозреватель Андрей Гусий, который уж точно не был замечен в симпатиях к Бочарову. 

При этом, как отмечает Гусий, аутсайдерами в плане рейтинга стали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Калмыкии Бату Хасиков, достаточно низкие показатели и у губернатора Ростовской области Василия Голубева. 

Напомним, для голосования на выборах губернатора Волгоградской области изготовлено 1 772 050 бюллетеней. Выборы в регионе пройдут с 6 по 8 сентября. 

Фото: ИА «Высота 102» 

Инфографика: ЭИСИ

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