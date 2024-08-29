Телеком 29.08.2024 10:34 Реклама
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29.08.2024 10:34 Реклама
Оператор запустил новую услугу «Блиц Анлим» для любителей танкового шутера. Пользователям подписки доступен безлимитный трафик на игру Tanks Blitz, а также ряд игровых преимуществ каждый месяц.
Новая подписка ориентирована на поклонников мобильного многопользовательского PVP-шутера Tank Blitz, посвященного танковым сражениям. Услуга открывает перед абонентами мир игровых возможностей, позволяя наслаждаться любимой игрой без ограничений. Каждый месяц пользователи услуги «Блиц Анлим» получают не только безлимитный трафик на игру Tanks Blitz, но и набор игровых бонусов: 2 000 золота, по 2 контейнера «Безлимит» и «Собери их все» с различными наградами, включая танки 8-го уровня, а также 10 сертификатов на х5 опыта.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту Tele2:
– Tele2 стремится быть на одной волне со своими абонентами, поддерживая их образ жизни и увлечения. Сфера гейминга – одно из ключевых направлений развития продуктового портфеля компании. Партнерство с ГК «Леста Игры» стало очередным важным этапом в формировании крепкой связи с абонентами, которые увлекаются мобильным геймингом. Благодаря новой услуге мы закрываем потребность в неограниченном доступе к любимой игре, что делает досуг наших клиентов комфортнее.
Аудитория пользователей, активно расходующих мобильный трафик для игры в Tanks Blitz, превышает 80%. В их числе немало клиентов Tele2. Теперь игроки могут не беспокоиться о размере обновлений или о том, сколько времени они могут уделить игре, чтобы сохранить трафик для других нужд.
Важно также проявить благодарность к нашим игрокам за их доверие. Поэтому ежемесячно на их аккаунты будут начисляться уникальные награды и предметы, которые, наряду с безлимитным трафиком, обеспечат более комфортный игровой процесс.
Подключить услугу можно в личном кабинете на сайте tele2.ru или в приложении «Мой Tele2». Абонентская плата составляет 399 рублей в месяц, подключение бесплатное. Услуга совместима со всеми тарифами Tele2, кроме тарифов линеек: «Классический», «Интернет для вещей», «Лайт». Подробности – на сайте https://tele2.ru/option/blitz-unlim.
Фото Tele2.
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