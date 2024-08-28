



В жилых комплексах Волгограда началась активная интеграция систем умного управления доступом в многоквартирные дома. Как сообщили ИА «Высота 102» разработчики, благодаря видеодомофонам с функцией распознавания лиц и камерам видеонаблюдения жители могут дистанционно открывать дверь, говорить с посетителями через видеосвязь и просматривать через мобильное приложение, кто пришел.

В целях повышения безопасности в кварталах Волгограда все вызовы и открытия дверей фиксируются в журнале событий с фотографией посетителя. Также вызов с домофона может приходить в виде обычного звонка на телефон собственника квартиры, а открытие двери - происходить одним нажатием на кнопку.

Примером появления технологий стал новый жилой комплекс в Тракторозаводском районе на берегу Волги, где компания МТС установила 24 камеры видеонаблюдения и 3 видеодомофона.

– Сегодня вопросы комфорта и безопасности являются первостепенными, и для нас важно обеспечить высокий уровень защищенности и удобства жителей многоквартирных домов. Цифровые технологии нам в этом помогают, а также способствуют повышению удовлетворенности качеством сервиса, - прокомментировала генеральный директор компании-застройщика Инна Авраменко.

Удобство использования умных домофонов и камер видеонаблюдения оценили уже более тысячи волгоградцев, а до конца года планируется обеспечить умными домофонами еще четыре строящихся дома.

– Сегодня технологии в общественных местах имеют особое значение в поддержании спокойствия, чистоты и порядка. Они позволяет управлять доступом в квартиру, даже находясь за тысячи километров от дома, а также просматривать видео с домофонных камер в онлайн-режиме. Наш совместный проект с волгоградским застройщиком – яркий тому пример, – рассказала региональный директор компании МТС Наталья Сахарова.



