Дзержинский районный суд Волгограда приговорил к 3,5 годам колонии общего режима местного жителя за разбойное нападение на 87-летнюю пенсионерку. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 30-летнего мужчину признали виновным в разбое с применением насилия, опасного для здоровья - ч. 1 ст. 162 УК РФ.

Согласно материалам дела, нападение на пожилую женщину было совершено 18 апреля текущего года у дома №30 «а» на ул. им. Землячки.

- С целью хищения имущества пенсионерки подсудимый подошел к ней и нанес удар в область челюсти, от которого женщина упала на землю. Затем злоумышленник похитил у потерпевшей сумку, в которой находились денежные средства и мобильный телефон, - рассказала Черединина.

Разбойник также сорвал с женщины золотые серьги, а потом убежал. Позже волгоградец полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.