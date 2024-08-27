



Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор 54-летнему местному жителю, который совершил целую серию краж в продуктовых магазинах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу районного суда, в общей сумме воришка вынес товаров на 66 тысяч рублей.

Установлено, что с апреля по май этого года подсудимый совершил десять краж в четырех продовольственных магазинах в Дзержинском районе. Мужчина брал понравившиеся товары и просто вsходил с ними без оплаты.

- По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, определенных органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, - уточнили в суде.

Обвиняемый признал полностью свою вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.