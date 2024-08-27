Кабина фуры сгорела дотла на трассе под Волгоградом





В Городищенском районе Волгоградской области сегодня, 27 августа, загорелась кабина грузового автомобиля Scania. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 11:38.





- Горела кабина грузового автомобиля Scania 2014 года выпуска на площади 4 кв. м. Пожарно-спасательные расчеты 65-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 12:03, - уточнили в региональном главке МЧС.

Предполагаемой причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования в моторном отсеке.

Видео: Волгоград / Telegram