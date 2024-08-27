Безалкогольное 2 сентября грядет в Волгоградской области

Запрет на продажу алкогольной продукции в этом году вводится в Волгоградской области 2 сентября, так как учебный год начнется с этого дня, передает V102.RU.

Напомним, что начало учебного года в этом году выпало на воскресенье, 1 сентября, поэтому многими субъектами РФ было принято решение провести торжественные линейки, а также первые занятия в начале новой рабочей недели. В Волгоградской области все торжественные мероприятия и уроки также начнутся со 2 сентября.

Администрации крупных городов в Волгоградской области уже уведомляют жителей о предстоящем запрете, который будет действовать в течение дня на территории региона в соответствии с Законом Волгоградской области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

- На территории Волгоградской области, в том числе на территории городского округа г. Урюпинск, 2 сентября 2024 года - День знаний - установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции, - сообщает администрация Урюпинска.

В Волгоградской области продажа спиртного запрещается несколько раз в году. Он распространяется на продажу любого алкоголя, в том числе пива и пивных напитков.