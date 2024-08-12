В Волгоградской области новый учебный год начнётся со 2 сентября





В 2024 году календарь заставит россиян нарушить сложившуюся десятилетиями традицию. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», в этот раз начало учебного года выпало на воскресенье, из-за чего многими субъектами РФ было принято решение провести торжественные линейки, а также первые занятия в начале новой рабочей недели. По информации журналистов, об этом уже объявили власти Ростовской, Кемеровской, Тюменской, Пензенской областей, ХМАО и Татарстана.

Не станет исключением и Волгоградская область. Как сообщили редакции в местных образовательных учреждениях, все торжественные мероприятия и уроки также начнутся со 2 сентября. Таким образом, у школьников и студентов будет ещё один дополнительный день, чтобы отдохнуть и собраться с силами.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в Волгограде с началом учебного года свои двери откроют три новых школы. Кроме того, специалисты отремонтировали и многие существующие образовательные учреждения.