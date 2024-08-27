Иномарку гражданина Египта арестовали в Волгограде за долги

Приставы арестовали в Волгограде автомобиль Chevrolet Cruze, принадлежащий гражданину Египта. Как сообщили V102.RU в ГУФССП России по региону, иностранец имел задолженность в сумме 40 тысяч рублей по неоплаченным штрафам ПДД. После того, как его машину забрали, он нашел деньги, чтобы погасить свой долг.

Всего за минувшую неделю приставы арестовали пять автомобилей злостных нарушителей правил дорожного движения, каждый из которых имел более 20 неоплаченных штрафов ГИБДД. Сумма задолженности составляла от 15 до 40 тысяч рублей. Автовладельцы не спешили их оплачивать добровольно, поэтому приставы выехали по адресам проживания нарушителей ПДД.

Четверо должников сразу погасили долги и лишь владелец Daewoo Nexia до сих пор не нашел средства для оплаты задолженности. Его иномарку готовят для оценки и реализации.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области