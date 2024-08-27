Происшествия

Иномарку гражданина Египта арестовали в Волгограде за долги

Происшествия 27.08.2024 10:40
0
27.08.2024 10:40


Приставы арестовали в Волгограде автомобиль Chevrolet Cruze, принадлежащий гражданину Египта. Как сообщили V102.RU в ГУФССП России по региону, иностранец имел задолженность в сумме 40 тысяч рублей по неоплаченным штрафам ПДД. После того, как его машину забрали, он нашел деньги, чтобы погасить свой долг.

Всего за минувшую неделю приставы арестовали пять автомобилей злостных нарушителей правил дорожного движения, каждый из которых имел более 20 неоплаченных штрафов ГИБДД. Сумма задолженности составляла от 15 до 40 тысяч рублей. Автовладельцы не спешили их оплачивать добровольно, поэтому приставы выехали по адресам проживания нарушителей ПДД.

Четверо должников сразу погасили долги и лишь владелец Daewoo Nexia до сих пор не нашел средства для оплаты задолженности. Его иномарку готовят для оценки и реализации.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
27.08.2024 14:54
Происшествия 27.08.2024 14:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2024 14:36
Происшествия 27.08.2024 14:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2024 13:34
Происшествия 27.08.2024 13:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2024 12:52
Происшествия 27.08.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2024 12:10
Происшествия 27.08.2024 12:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2024 09:36
Происшествия 27.08.2024 09:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2024 21:24
Происшествия 26.08.2024 21:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2024 21:19
Происшествия 26.08.2024 21:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2024 20:09
Происшествия 26.08.2024 20:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2024 17:01
Происшествия 26.08.2024 17:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2024 15:40
Происшествия 26.08.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2024 12:02
Происшествия 26.08.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2024 11:05
Происшествия 26.08.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2024 10:48
Происшествия 26.08.2024 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2024 10:31
Происшествия 26.08.2024 10:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:01
Билайн запустил детские сим-карты с бесплатной защитой от спама и мошенниковСмотреть фотографии
15:43
Противостоявший ФСИН ауешник* попросился домой в судеСмотреть фотографии
15:36
Суд оценил в 400 тыс. рублей оторванную часть пальца у ребенка детсаду под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:54
Под Волгоградом женщину с шестью кошками изолировали после нападения бешеного котаСмотреть фотографии
14:36
Кабина фуры сгорела дотла на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
Под Волгоградом «Лада» с 19-летним водителем протаранила деревоСмотреть фотографии
13:01
Безалкогольное 2 сентября грядет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:52
Новую вспышку АЧС зафиксировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей от наезда электросамоката волгоградкиСмотреть фотографии
12:12
Волгоградские онкологи прокачают навыки благодаря центру обучения ВолгГМУСмотреть фотографии
12:10
НЛО увидели пилоты самолета рейса Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
11:52
«Заключил третий контракт»: на Украине погиб 38-летний доброволец из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде цены на новостройки в августе выросли на 2,8%Смотреть фотографии
11:12
Волгоградца отправили в колонию-поселение за кражу красной рыбы из магазинаСмотреть фотографии
10:55
«Каустик» стартовал в Суперлиге с обидного поражения от «Виктора»Смотреть фотографии
10:53
Из Волгограда в Курск отправили подушки, печенье и крупуСмотреть фотографии
10:40
Иномарку гражданина Египта арестовали в Волгограде за долгиСмотреть фотографии
10:35
На заводе под Волгоградом 27 августа взвоют тревожные сиреныСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде восемь населённых пунктов выведут из сумрака за 41,6 млн рублейСмотреть фотографии
10:30
Выпавший из окна в Волгограде 4-летний мальчик умер в реанимацииСмотреть фотографии
10:21
Волгоградские дачники просят Бастрыкина найти виновных в массовой гибели рыбыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Менингитом заражаются волгоградцы после укусов комаровСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области водитель разнесла бетонные клумбы районной администрацииСмотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области хуторянин зарезал брата ножомСмотреть фотографии
09:36
Спешившую на троллейбус волгоградку снесла школьница на электросамокате: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
«Чтобы все пошли в школу»: в Иловле после конфликта озаботились образованием цыганских детейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
ПСБ предложил бизнесу корпоративные банковские карты в формате платежных стикеровСмотреть фотографии
09:04
ФСИН России поощрит осужденных ИК-19, не поддавшихся бунту радикаловСмотреть фотографии
08:29
Волгоградские врачи провели первую трансплантацию почки ребенкуСмотреть фотографии
07:45
Росстат назвал самых состоятельных бюджетников Волгоградской области за 2024 годСмотреть фотографии
 