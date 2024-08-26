Акулы трафика: Tele2 определила самые качающие места для рыбалки на юге России





Оператор проанализировал голосовую и интернет-активность клиентов в местах для рыбалки южных регионов России. На основе обезличенных данных компания определила список локаций, куда пользователи отправляются не только ловить рыбу, но и активно серфить в интернете.

Tele2 провела исследование активности абонентов за текущий год – в период с января по июль, чтобы выделить рейтинг мест для рыбалки, где люди чаще всего использовали мобильный интернет и разговаривали по телефону. Оператор проанализировал более 50 локаций в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Адыгее, используя обезличенные данные клиентов.

Компания определила, что самые активные интернет-пользователи отправлялись ловить рыбу в район села Царев Волгоградской области, которое расположено на левом берегу реки Ахтуба. Любители рыбалки ценят эти места за большое видовое разнообразие улова. В ожидании клева сазана, судака и щуки, они использовали гигабайты, количество которых хватит для загрузки в социальные сети более 55 тысяч фотографий.

Чуть меньше «качали» пользователи, отправившиеся на реку Дон в районе пристани Семикаракорск. Рассчитывая на щедрый донской улов из карася, налима, плотвы и леща, рыбаки израсходовали здесь трафик равный прослушиванию 31 тысячи музыкальных треков.

Следующим в рейтинге идет Береславское водохранилище, которое является частью Волго-Донского канала. Сюда за охотой на щуку, окуня и жереха чаще всего отправляются рыбаки, предпочитающие английскую донную снасть – фидер. Количества гигабайт, которые они успели скачать с начала года, достаточно для просмотра более 20 тысяч видео в HD-качестве.

Также в топ вошел хутор Махин Ростовской области, расположенный на левом берегу реки Черкасская. Рыбаки приезжают в это место за окунем и красноперкой. В перерывах между клевом, они использовали трафик, равноценный загрузке 45 тысяч фотографий.

Замыкает список лидеров станица Динская Краснодарского края. Рыбачат здесь на реке Кочеты, где в основном ловят карася, сазана, толстолобика и карпа.Суммарно с начала года рыболовы использовали в этом мест еколичество гигабайт, эквивалентное загрузке 32 тысяч фото или прослушиванию 19 тысяч музыкальных треков.

Также Tele2 проанализировала голосовой трафик и определила, что самые говорливые рыбаки отправляются за уловом на Береславское водохранилище в Волгоградской области. Здесь любители рыбалки говорят по телефону в два раза больше, чем во всех остальных локациях.

Кроме того, исследование Tele2 показало, что активность рыболовов в Краснодарском крае, а также в Волгоградской и Ростовской областях не зависит от сезона: здесь одинаково «качают» интернет-трафик как зимой, так и летом. В Республике Адыгее, напротив, наблюдается сезонность – значительное увеличение трафика было зафиксировано в холодное время года.

Фото Tele2

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