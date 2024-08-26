Расследования

ФСБ задержала волжанина, «заминировавшего» дом и электроподстанцию

Расследования 26.08.2024 11:16
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26.08.2024 11:16


В Волгоградской области оперативниками регионального управления ФСБ России задержан 23-летний житель города Волжского, подозреваемый в ложном сообщении об акте терроризма. Как сообщает ИА «Высота 102», в июле 2024 года мужчина сообщил о том, что  городе-спутнике Волгограда якобы заминированы дом и электроподстанция.  

– Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность 23-летнего жителя Волжского, подозреваемого в преступлении против общественной безопасности путем заведомо ложного сообщения об актах терроризма на объектах социальной инфраструктуры, – сообщила 26 августа официальный представитель УФСБ России по Волгоградской области Виктория Ямщикова. – Следственным управлением УМВД России по городу Волжскому на основании материалов УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК России.

Мотивы совершенного волжанином преступления не уточняются. Известно, что звонок с сообщением о минировании объектов он сделал на номер единой дежурно-диспетчерской службы.

– Оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, продолжаются, – передает представитель УФСБ. 

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