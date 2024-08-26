ФСБ задержала волжанина, «заминировавшего» дом и электроподстанцию





В Волгоградской области оперативниками регионального управления ФСБ России задержан 23-летний житель города Волжского, подозреваемый в ложном сообщении об акте терроризма. Как сообщает ИА «Высота 102», в июле 2024 года мужчина сообщил о том, что городе-спутнике Волгограда якобы заминированы дом и электроподстанция.

– Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность 23-летнего жителя Волжского, подозреваемого в преступлении против общественной безопасности путем заведомо ложного сообщения об актах терроризма на объектах социальной инфраструктуры, – сообщила 26 августа официальный представитель УФСБ России по Волгоградской области Виктория Ямщикова. – Следственным управлением УМВД России по городу Волжскому на основании материалов УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК России.

Мотивы совершенного волжанином преступления не уточняются. Известно, что звонок с сообщением о минировании объектов он сделал на номер единой дежурно-диспетчерской службы.

– Оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, продолжаются, – передает представитель УФСБ.