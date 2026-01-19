Андрей Бочаров поручил чиновникам готовиться к осадкам и затяжным морозам





19 января в администрации Волгоградской области прошло совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. На заседании глава региона сообщил, что, по прогнозу Гидрометцентра, морозы, обильные осадки и сильный ветер могут задержаться в регионе вплоть до середины февраля, поэтому власти всех уровней не должны расслабляться.

- Похолодание неизбежно увеличивает нагрузку на энергосистемы, на коммунальные сети, дорожно-транспортную инфраструктуру, что требует от руководителей всех уровней осуществления постоянного, ежедневного контроля за текущей обстановкой и обеспечением бесперебойной работы систем и инфраструктуры жизнеобеспечения. Отдельно обращаю внимание служб, ответственных за организацию дорожного движения, осуществление контроля безопасности и дорожной обстановки. При обнаружении нештатных ситуаций прошу оказывать помощь людям и при этом максимально оперативно сообщать информацию о произошедшем спасателям и специалистам дорожных служб, - подчеркнул руководитель.

По итогу заседания губернатор потребовал сохранить повышенную готовность служб, отвечающих за обслуживание дорожной и коммунальной инфраструктуры, и оперативно реагировать на все происшествия. Обеспечить бесперебойным теплом как социальные учреждения, так и МКД. Местным чиновникам держать ситуацию на вверенных территориях под личным контролем, оперативно принимать все необходимые меры, направленные для обеспечения функционирования систем жизнеобеспечения населения. Работу местных властей поручено координировать заместителям губернатора.

Отдельно глава региона обратился к жителям Волгоградской области. Руководитель попросил волгоградцев быть внимательнее к своему здоровью, одеваться по погоде и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов ОРВИ.

Фото: администрация Волгоградской области