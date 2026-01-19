В Волгограде обнаружили самое больше число геймеров в России

Волгоград возглавил топ городов-миллионников по доле геймеров на население. Согласно данным РВИ и НАФИ, в видеоигры играют 83% опрошенных горожан.

По данным опроса, 50% взрослых волгоградцев проводят время за видеоиграми ежедневно или почти каждый день. 43% игроков посвящают этому занятию более 7 часов в неделю, 17% – свыше 15, а 16% играют менее 3 часов.

Средняя продолжительность проведения в видеоиграх у трети волгоградских геймеров длится от 30 минут до часа. При этом порядка 31% детей играют более 3 часов за раз – это самый большой показатель по всей стране.

На покупку видеоигр жители региона потратили порядка 1,9 миллиардов рублей. В среднем один волгоградский геймер расходует на них 5748 рублей в год. Также Волгоград отличился самым высоким уровнем вовлеченности в игровые сообщества – порядка 35% геймеров состоят в чатах, форумах и гильдиях. Для сравнения, в других городах-миллионниках этот показатель колеблется от 17% до 27%.

Самыми популярными жанрами видеоигр для волгоградцев стали ролевые игры – их отметили 36% респондентов. В тройку также вошли стратегии (32%) и головоломки (31%). Отдельное внимание респонденты уделяют командным играм – 27% опрошенных отметили, что играют только в них.