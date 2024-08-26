Губернатор Волгоградской области сообщил об отражении атаки двух украинских беспилотников в Еланском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на главу региона, в результате падения обломков есть повреждения.

- Сегодня утром киевским режимом предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам РФ. В Еланском районе в результате падения обломков двух БПЛА повреждены жилой дом и два нежилых строения, - сказал губернатор.

По его словам, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи киевским режимом была предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории нескольких российских регионов. Перехвачены 20 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 9 над территорией Саратовской области, три – над территорией Курской области, по два БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БПЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей.



