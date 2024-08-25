Леонид Слуцкий сходил на футбол в Волгограде





Леонид Слуцкий приехал в родной Волгоград и накануне, 24 августа, посетил матчи своей команды в Юношеской футбольной лиге, сообщает V102.RU.

Напомним, 53-летний специалист в данный момент возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа». После 24 матчей в местном чемпионате клуб идет на втором месте с 61-м заработанным очком. Лидирует в турнире «Шанхай Порт», опережающий команду Слуцкого на два балла. До конца сезона остается шесть туров, в которых будет разыгран чемпионский титул. Кроме того, подопечные Слуцкого сражаются еще и за победу в Кубке страны, где «Шанхай Шэньхуа» уже дошел до полуфинала.В данный момент в чемпионате Китая идет перерыв до середины сентября, поэтому Леонид Слуцкий воспользовался паузой и посетил Волгоград. Накануне команды футбольной школы, которая носит имя тренера, провели три победных матча против соперников из СШ «Ротор». После выигрышных встреч Слуцкий, наблюдавший за ходом поединков на стадионе «Зенит», в раздевалке поздравил воспитанников своей школы с успехом.