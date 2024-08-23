



23 августа в Новоаннинском районе Волгоградской области на фоне засушливой и ветреной погоды произошёл крупный ландшафтный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», спасателям пришлось ликвидировать пламя, стремительно приближающееся к станице Филоновской.

- В 10:20 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Новоаннинском районе Волгоградской области. На северо-восточной окраине ст. Филоновской горела трава на площади 600 кв. метров. Пожарно-спасательные расчеты 47-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 10:57, - рассказали журналистам в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, в результате ЧП удалось избежать пострадавших. Причины возгорания в настоящее время устанавливают специалисты.

Фото их архива ИА «Высота 102»