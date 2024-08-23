



22 августа в Камышинском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», ночью на трассе «Камышин — Воднобуерачное» легковой автомобиль улетел в кювет, несколько раз перевернувшись.

- В 00:45 на 20 км автодороги «Камышин — Воднобуерачное» водитель, управляя автомобилем LADA Granta, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги на обочину с последующим опрокидыванием, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Во время опрокидываний автомобиль оказался серьёзно повреждён. Кроме того, увечья получила водитель легковушки. Прибывшие на место аварии медики вынуждены были констатировать смерть женщины. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.

Напомним, 20 августа из-за опрокидывания машины погиб водитель в Серафимовичском районе, а 5 августа в Калачёвском районе Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области