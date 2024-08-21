



20 августа в Серафимовичском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием автомобиля Renault. Как сообщает ИА «Высота 102», иномарка получила серьёзные повреждения после того, как улетела в кювет и несколько раз перевернулась. Водителю потребовалась экстренная медицинская помощь.

- В 11:28 на 31 км автодороги «Михайловка-Серафимович-Суровикино» водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги на правую обочину с последующим опрокидыванием, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, автомобиль перевернулся на большой скорости и не один раз. Сильнее всего пострадала лобовая часть машины, однако в той или иной степени повреждения получил весь кузов иномарки. Искорёжены оказались бампер, каркас кабины и двери.

Отметим, на место аварии оперативно прибыли медицинские службы. Каретой скорой помощи водитель был госпитализирован в ближайшую больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области