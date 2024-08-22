Экономика

В Волгограде капуста и огурцы подорожали враз на 5%

Экономика 22.08.2024 11:16
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22.08.2024 11:16


Капуста и огурцы стали самыми подорожавшими овощами на прошедшей неделе в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU в Волгоградстате, белокочанная выросла в цене на 4,26% (до 52,68 рублей за кг), а свежие огурцы – почти на 5% (93,76 рубля).
Также подорожали бананы – рост составил 2,2% (136,76 рубля).
В то же время в Волгограде заметно подешевели свекла – почти на 7,5% (43,67 рубля), а также морковь – на 4,5% (45,11 рубля за кг).
Стоимость сахара снизилась всего на 0,05% (74,47 рубля за кг). А вот цена на яйца выросла на 0,4% (92,75 рубля за десяток). 
Изменилась цена и на подсолнечное масло. За неделю она подскочила на 1,79%. Теперь литр масла в среднем стоит 117,47 рубля. 

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