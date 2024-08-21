Для гостей арбузного фестиваля организуют спецрейсы пригородных поездов





Для удобства жителей Волгоградской области и гостей региона, которые планируют посетить арбузный фестиваль в предстоящие выходные, назначили стыковочные рейсы пригородных поездов.

Самый ранний рейс поезда № 6506 24 и 25 августа отправится со ст. Петров Вал в 11:05 и прибудет на ст. Камышин-1 в 11:38.

24 августа поезд №6505 в 13:54 отправится со ст. Камышин-1 с прибытием на ст. Петров Вал в 14:30. Этот же поезд на следующий день в том же направлении отправится в 14:17 с прибытием на конечную станцию в 14:53.

Для волгоградцев, желающих посетить ежегодный фестиваль в Камышине, для удобства также назначены рейсы с кроссплатформенной пересадкой.

Отправление поезда №6809 со станции Волгоград-1 запланировано в 07:24. Прибудет он на станцию Петров Вал в 10:51. Отвезет обратно волгоградцев поезд №6806 в 15:05 с прибытием на ст. Волгоград-1 в 18:32.

Обойдется такая поездка для жителей Волгограда и туристов, планирующих поездки из города-героя в Камышин, в 462 рубля.