Политика

Жена кандидата в губернаторы Волгоградской области скрыла часть доходов

Политика 20.08.2024 13:43
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20.08.2024 13:43


В декларации кандидата в губернаторы Волгоградской области Алексея Кононенко обнаружены недостоверные сведения. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные на сайте избирательной комиссии Волгоградской области документы. 
В частности, супруга кандидата от ЛДПР Анна не указала в декларации пособия в размере 157922,80 рублей, полученные от Социального фонда России 
Всего общая сумма дохода супруги кандидата в губернаторы, работающей в областной клинической больнице №1, в 2023 году составила 312 тысячи рублей. У самого кандидата, работающего на АО «Каустик», доход за прошлый год был больше – 496 тысячи рублей. 
Как пояснили V102.RU в облизбиркоме, наказание за недостоверные сведения в декларациях кандидатов не предусмотрено. Однако информация  о публикации супругой Алексея Кононенко неверных данных будет размещена на стендах на избирательных участках в дни голосования. 

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