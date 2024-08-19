Криминальную карьеру 19-летней астраханки оборвали оперативники Волгограда





Полицейские задержали в Волгограде 19-летнюю жительницу Астраханской области, которая помогала мошенникам собирать деньги с пенсионеров. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в общей сумме девушке удалось обманным путем похитить у пожилых жителей города более двух миллионов рублей.

Установлено, что задержанная в Интернете нашла объявление о заработке в роли курьера. Ее сообщники звонили пенсионерам и сообщали, что их родственник стал виновником ДТП. Чтобы родственники могли избежать наказания и чтобы покрыть лечение пострадавших, пенсионеры передавали деньги курьеру.

– На уловки мошенников попались 3 пенсионерки - 89-летняя женщина из Дзержинского района отдала почти 1 млн рублей, 84-летняя жительница Тракторозаводского района 900 тыс. руб., а 85-летняя жительница Краснооктябрьского района лишилась 250 тыс. руб, – уточнили в пресс-службе регионального главка.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области