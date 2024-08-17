Расследования

В Камышине 17-летний подросток с татуировками сбежал из соццентра

Расследования 17.08.2024 10:13
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17.08.2024 10:13


Следователи просят оказать содействие в розыске несовершеннолетнего. Как рассказали V102.RU  в СУ СК по Волгоградской области, 17-летний Геннадий Крашенинников самовольно покинул специализированное учреждение социального обслуживания «Камышинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» вечером 30 июля и не вернулся.
До настоящего времени о месте нахождения несовершеннолетнего неизвестно.  Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания разыскиваемого, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(84457)5-00-11 или «02». 
Приметы разыскиваемого: на вид 17-18 лет, спортивного телосложения, рост 175-180 см., волос короткий светло-русый, брови широкие, глаза серо-голубые, нос прямой.  Особые приметы: на шее татуировка в виде лавровых ветвей, на груди справа татуировка в виде девушки с оружием, на груди справа татуировка в виде ангела, на правой икроножной мышце татуировка в виде трех ножей, на лезвиях которых изображен череп. 
В день исчезновения был одет в футболку черного цвета с надписью «Grass», шорты черного цвета с белой окантовкой снизу, кроссовки черного цвета, носки серые.


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