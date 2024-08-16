Расследования

Замдиректора учебного центра в Волжском поймали на незаконной выдаче свидетельств

Расследования 16.08.2024 11:06
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16.08.2024 11:06

Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора ассоциации «Некоммерческое партнерство дополнительного профессионального образования Волжский учебный центр», который за деньги выдавал свидетельства о прохождении профподготовки для водителей спецтехники, сообщает V102.RU. 

По информации региональной прокуратуры, сотрудник в период с 2019 по 2023 годs незаконно изготовил и выдал свыше 50 свидетельств и удостоверений на сумму свыше 700 тысяч рублей без проведения фактического обучения и проверки знаний

- С учетом обстоятельств совершения преступлении, данных о личности виновного и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к наказанию в виде 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. 

Как уточнили в СУ СКР по Волгоградской области, свидетельства о присвоении квалификации по различным специальностям обвиняемый изготавливал самостоятельно у себя в квартире. При проведении обыска в квартире мужчины следователями регионального управления были обнаружены и изъяты изготовленные им дипломы, свидетельства, а также различные штампы и печати учреждения.

Свою вину подсудимый полностью признал. Он взят под стражу в зале суда. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Незаконно выданные ранее свидетельства и удостоверения аннулированы. В отношении участников преступной схемы инициировано уголовное преследование за передачу денежных средств осужденному. 

Скриншот: Google Карты

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