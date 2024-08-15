Экономика

Росстат: в Волгоградской области остановился рост цен на АИ-92

Экономика 15.08.2024 08:18
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15.08.2024 08:18


В Росстате, который выдал новые данные об изменении стоимости автомобильного топлива в Волгоградской области, заявляют об остановке роста цен на один вид бензина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию федерального ведомства, цена АИ-92 осталась неизменной по отношению к предыдущей неделе и составила 53,52 рубля за литр.
Однако АИ-98 продолжает дорожать семимильными шагами. За неделю его стоимость выросла на 47 копеек – до 71,6 рубля. Подорожание АИ-95 за неделю составило 5 копеек (59,64 рубля).
В то же время в регионе продолжился рост стоимости дизтоплива. Средняя цена литра солярки достигла 63,68 рубля – это на 11 копеек больше, чем на предыдущей неделе.


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