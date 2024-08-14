Губернатор Бочаров прокомментировал атаку БПЛА по районам Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области прокомментировал атаку украинских БПЛА, которая произошла в ночь на 14 августа в регионе. По информации главы региона в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.

– Сегодня ночью, 14 августа, на территории Волгоградской области на территории Урюпинского и Новониколаевского районов силами Министерства обороны были перехвачены и нейтрализованы БПЛА. Пострадавших нет, – заявил губернатор.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о девяти сбитых силами ПВО беспилотниках в Волгоградской области.