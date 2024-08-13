17-летний «шумахер» на семерке навел шороху на дорогах Волжского

Происшествия 13.08.2024 13:26
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13.08.2024 13:26
В Волжском сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности несовершеннолетнего водителя, который навел шороху на дорогах города. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе мониторинга сети интернет сотрудниками волжской Госавтоинспекции была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован автомобиль «ВАЗ-2107», водитель которого проезжает на красный свет светофора, вылетает на полосу встречного движения и совершает другие опасные маневры.
Личность владельца транспортного средства установлена. Им оказался 17-летний житель Среднеахтубинского района, не имеющий прав. Он доставлен в подразделение полиции.
Установлено, что автомобиль не поставлен на регистрационный учет, также отсутствует полис ОСАГО.
В отношении нарушителя составлены административные материалы, автомобиль помещен на специализированную стоянку.
Уже в полиции юный нарушитель пообещал, что впредь такого не повторится, и попросил прощения у жителей Волжского за свою опасную езду.
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