В Волгоградской области Андрей Бочаров оценил готовность ЖКХ к отопительному сезону





12 августа в администрации Волгоградской области прошло оперативное совещание, посвящённое подготовке региона к зиме. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятии губернатор Андрей Бочаров сообщил о хорошем темпе работ и поручил обеспечить получение паспортов готовности потребителями тепловой энергии до 15 сентября.

- Готовность объектов жилищно-коммунального комплекса Волгоградской области к осенне-зимнему периоду 2024-2025 на сегодня обеспечена на уровне 60%. Показатель на 15% превышает нормативный. Необходимый объем ресурсов для подготовки систем жизнеобеспечения к отопительному сезону сформирован и доведен. В топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве продолжается системная работа по модернизации действующих и строительству новых объектов инфраструктуры, применяется целый ряд мер федеральной и региональной государственной поддержки, - подчеркнул глава региона.

Также руководитель отметил, что региональные власти помогли крупнейшим ресурсоснабжающим организациям существенно обновить материально-техническую базу ремонтных подразделений, что должно положительно сказаться на качестве оказания коммунальных услуг.

Отдельное внимание на совещании было уделено и подготовке к зиме сетей электроснабжения. По информации специалистов, сетевые организации уже выполнили инвестиционные программы на 50%.

Для сохранения темпа подготовки региона к отопительному сезону Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам и властям всех уровней: обеспечить строгое исполнение графиков подготовки; дополнительное внимание уделить состоянию внутридомовых и внутриквартирных газовых сетей и всей сопутствующей инфраструктуры; согласно плану сформировать аварийные запасы топлива; обеспечить получение потребителями тепловой энергии паспортов готовности до 15 сентября; организовать в течение ближайших дней рабочее совещание по реализации инвестиционных программ в сфере ЖКХ.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области