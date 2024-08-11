Сквер в Волгограде облагородили гости из Индии, Китая и ЮАР

В Центральном райное Волгограда сегодня, 11 августа, в сквере Строителей участники финала IV всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли», а также представители ЮАР, Китая и Индии высадили кленовую аллею.

Руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики, председатель конкурса управленцев Александр Моор отметил, что Волгоград может похвастаться замечательными примерами благоустройства, в том числе новыми парками, скверами и прекрасной набережной.

— Видна очень большая командная работа по созданию комфортной среды. Волгоград — очень красивый город, куда хочется вернуться. Сегодня мы заложили дополнительную аллею в сквере Строителей. Это наша традиция: мы стараемся в каждом из регионов, где проводится финал нашего отраслевого конкурса, закладывать такие аллеи. Стараемся, чтобы наши финалисты не только проходили конкурсную программу, но вносили свой вклад в благоустройство, — подчеркнул Моор.









В свою очередь председатель регионального комитета строительства Ольга Бегункова поблагодарила финалистов, зарубежных гостей и оргкомитет «Лидеров строительной отрасли» за отличную инициативу и ее исполнение.









Напомним, сквер в центре Волгограда получил шанс на преображение благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Обновленную точку притяжения, посвященную всем строителям и зодчим, отстраивавшим Сталинград, открыли в год 80-летия Сталинградской Победы.

За реновацию выступили активные горожане, которых поддержала местная власть. Жители голосовали за преображение сквера на специальном сайте в рамках инициированного Президентом РФ нацпроекта «Жилье и городская среда» (федпроект «Формирование комфортной городской среды»).

Концепцию и идеи по наполнению парка тематическими элементами губернатор Андрей Бочаров обсудил с молодежью и экспертами отрасли. Арт-объекты выполнил известный скульптор Сергей Щербаков.

Напомним, что с 2014 года в регионе с учетом всех программ реализованы больше двух тысяч проектов благоустройства. Еще около 300 реализуются в этом году.

Фото: администрация Волгоградской области