Во Фролово 15-летний срок грозит внуку, до смерти забившему 86-летнюю бабушку





Во Фроловском районе Волгоградской области следователи направили в суд уголовное дело об избиении 86-летней пенсионерки. Как сообщает ИА «Высота 102», в совершении преступления подозревается 31-летний внук женщины.

- В ночь с 20 на 21 декабря 2023 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл по месту жительства своей 86-летней бабушки в одну из квартир дома по улице Коммунистическая города Фролово, где между ними произошел конфликт из-за несправедливого, по мнению обвиняемого, разделения наследства между внуками, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

С тяжелейшими травмами пострадавшая была доставлена в местную больницу. Врачи боролись за жизнь пенсионерки без малого месяц, однако 20 января 2024 года она всё же скончалась в медицинском учреждении.

Отметим, внук 86-летней женщины находится под стражей. За умышленное причащение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 15 лет тюрьмы.