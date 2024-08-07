В Садах Придонья установили хрустальное яблоко от художника с мировым именем





В поселке Сады Придонья появилось новое место притяжения – сквер у детского центра «Жар-Птица», главным акцентом которого стало величественное яблоко, созданное художником-монументалистом мирового уровня Зурабом Константиновичем Церетели.

Уникальный объект искусства был установлен в начале августа. Он выполнен из цветного хрусталя в технике витража, с рельефом.





Фактура и цвет скульптуры сочетаются продуманно и искусно. Но главное — цвет витража непостоянен. Произведение «живет», меняется — переливаясь, зажигаясь, тускнея и искрясь, становясь то насыщеннее, то прозрачнее в зависимости от характера, цвета и интенсивности освещения, времени суток, а также от ракурса или расстояния, на котором его видишь.

Работы по изготовлению скульптуры велись в Москве в мастерской З.К. Церетели. Профессиональные художники, имеющие многолетний опыт работы именно в этой технике, вручную вырезали каждый фрагмент. Конструкция очень сложная, на ее создание ушло 7 месяцев. Каждый этап согласовывался с заказчиком. Это монументально-орнаментальная композиция, размер которой составляет 3,76 м х 4 м. Общая площадь витражей — 46,2 кв. м.

Яблоко разное днем и ночью. Волшебный эффект сказочной инсталляции вечером создает подсветка. Включается она автоматически в восемь вечера, а отключается в шесть утра.





Чтобы реализовать подобный проект, понадобилась профессиональная команда разных специалистов, в числе которых инженеры, конструкторы, электрики, строители, эксперты по металлу, стеклу и художники.

— Как всегда работа Зураба Константиновича поражает воображение неиссякаемой фантазией, виртуозностью ювелирной работы, сочетанием разнообразных технических приемов. Яблоко — очень важный объект не только для нас, но и для мастера. Поскольку произведение искусства, не только воплощает в себе красоту и эстетику, но и служит важным символом культурного наследия, играет уникальную роль, отражая традиции, верования и ценности, — отметил президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин. — Уверен, что наше яблоко станет не только символом поселка Сады Придонья, Волгоградской области, но и символом, национальной гордостью в России. Я вообще считаю, что объекты, созданные Зурабом Церетели в Садах Придонья, по своей художественной ценности, сложности исполнения стоят после Мамаева Кургана.