В Садах Придонья установили хрустальное яблоко от художника с мировым именем

Экономика 07.08.2024 13:25
0
07.08.2024 13:25
В поселке Сады Придонья появилось новое место притяжения – сквер у детского центра «Жар-Птица», главным акцентом которого стало величественное яблоко, созданное художником-монументалистом мирового уровня Зурабом Константиновичем Церетели.
Уникальный объект искусства был установлен в начале августа. Он выполнен из цветного хрусталя в технике витража, с рельефом.
Фактура и цвет скульптуры сочетаются продуманно и искусно. Но главное — цвет витража непостоянен. Произведение «живет», меняется — переливаясь, зажигаясь, тускнея и искрясь, становясь то насыщеннее, то прозрачнее в зависимости от характера, цвета и интенсивности освещения, времени суток, а также от ракурса или расстояния, на котором его видишь.
Работы по изготовлению скульптуры велись в Москве в мастерской З.К. Церетели. Профессиональные художники, имеющие многолетний опыт работы именно в этой технике, вручную вырезали каждый фрагмент. Конструкция очень сложная, на ее создание ушло 7 месяцев. Каждый этап согласовывался с заказчиком. Это монументально-орнаментальная композиция, размер которой составляет 3,76 м х 4 м. Общая площадь витражей — 46,2 кв. м.
Яблоко разное днем и ночью. Волшебный эффект сказочной инсталляции вечером создает подсветка. Включается она автоматически в восемь вечера, а отключается в шесть утра.
Чтобы реализовать подобный проект, понадобилась профессиональная команда разных специалистов, в числе которых инженеры, конструкторы, электрики, строители, эксперты по металлу, стеклу и художники.
— Как всегда работа Зураба Константиновича поражает воображение неиссякаемой фантазией, виртуозностью ювелирной работы, сочетанием разнообразных технических приемов. Яблоко — очень важный объект не только для нас, но и для мастера. Поскольку произведение искусства, не только воплощает в себе красоту и эстетику, но и служит важным символом культурного наследия, играет уникальную роль, отражая традиции, верования и ценности, — отметил президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин. — Уверен, что наше яблоко станет не только символом поселка Сады Придонья, Волгоградской области, но и символом, национальной гордостью в России. Я вообще считаю, что объекты, созданные Зурабом Церетели в Садах Придонья, по своей художественной ценности, сложности исполнения стоят после Мамаева Кургана.
В Волгограде на мизер подешевела вторичка07.08.2024 10:29
Экономика 07.08.2024 10:29
В Волгограде эксперты и представители бизнеса обсудили внедрение цифрового рубля06.08.2024 20:27
Экономика 06.08.2024 20:27
В Волгоградской области обсудили экономику будущего06.08.2024 11:59
Экономика 06.08.2024 11:59
«Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг выгодных дебетовых карт «Мир»05.08.2024 12:13 Реклама
Экономика 05.08.2024 12:13 Реклама
Волгоградскую область определили на 65-е место в рейтинге доступности бензина05.08.2024 11:56
Экономика 05.08.2024 11:56
Росстат отрапортовал о новом росте средней зарплаты волгоградцев до 58985 рублей03.08.2024 10:34
Экономика 03.08.2024 10:34
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам02.08.2024 11:49 Реклама
Экономика 02.08.2024 11:49 Реклама
В Волгограде прошел конкурс профмастерства среди лаборантов химического анализа01.08.2024 16:20
Экономика 01.08.2024 16:20
Цены на авиабилеты в Волгограде преодолели планку в 14 тысяч рублей01.08.2024 11:14
Экономика 01.08.2024 11:14
Помидоры и капуста резко подорожали в Волгоградской области01.08.2024 10:30
Экономика 01.08.2024 10:30
Нет управы? Цены на бензин в Волгоградской области окончательно пошли вразнос01.08.2024 08:30
Экономика 01.08.2024 08:30
Банк России спрогнозировал снижение урожая в Волгоградской области31.07.2024 16:20
Экономика 31.07.2024 16:20
Металлурги «Красного Октября» выпустили в Волгу 37 тысяч мальков осетра31.07.2024 12:17 Реклама
Экономика 31.07.2024 12:17 Реклама
Работодатели не отдают волгоградцам честно заработанные 5,5 млн рублей26.07.2024 21:35
Экономика 26.07.2024 21:35
Растет инфляция: Центробанк поднял ключевую ставку до 18%26.07.2024 16:24
Экономика 26.07.2024 16:24