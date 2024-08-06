Федеральные новости

В Госдуме сократили гарантию на новостройки с пяти до трёх лет

Федеральные новости 06.08.2024 21:04
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06.08.2024 21:04


Депутаты Государственной думы приняли решение сократить сроки, в которые застройщик несёт ответственность за сданное в эксплуатацию жильё. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», на гарантированный ремонт собственники смогут теперь рассчитывать лишь в течение трёх, а не пяти лет, как это было ранее.

- Увеличенный срок приводит к большому количеству необоснованных споров. Особенно если учесть, что под объектом строительства понимается не построенный дом в целом, а только доля в виде квартиры или нежилого помещения, которую по договору получает собственник, - приводят журналисты слова председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.

При этом парламентарий не считает, что это каким-либо образом скажется на правах россиян, многие из которых приобретают квартиры в дорогостоящую ипотеку. По мнению депутата, упрочнение лишних норм отражает применение новых, более технологичных и качественных строительных технологий.

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