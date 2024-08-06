Расследования

В Волгограде суд вынес приговор директору УК «Жемчужина» Татьяне Клименко

Расследования 06.08.2024 16:22
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06.08.2024 16:22


В Волгограде сегодня, 6 августа, 37-летняя директор ООО УК «Жемчужина» Татьяна Клименко выслушала решение Тракторозаводского районного суда по уголовному делу о злостном неисполнении вступившего в силу решения суда и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Районным судом Волгограда Клименко признана виновной по обеим статьям и должна будет выплатить штраф в размере 100 000 рублей в пользу государства. 

Согласно материалам уголовного дела, 16 ноября 2021 года Краснооктябрьский районный суд Волгограда возложил на УК «Жемчужина» обязанность провести обследование и установить причину обрушения плиты перекрытия в одной из квартир дома №11 по ул. Лодыгина в Тракторозаводском районе. Кроме того, в течение месяца организация должна была устранить аварийную ситуацию, однако ни того, ни другого УК не сделала. В июне 2022 года директор УК Татьяна Клименко была предупреждена о возбуждении исполнительных производств и грозящей ей уголовной ответственности, но на протяжении года никаких мер так и не предприняла.

По результатам комплекса следственных действий, принимая во внимание, в том числе, выводы строительно-технической судебной экспертизы, следователи обосновано пришли к выводу, что ввиду бездействия директора управляющей компании, не предпринявшей мер к ликвидации аварийной ситуации, имеется реальная угроза обрушения потолочного перекрытия, а следовательно – причинения вреда жизни или здоровью проживающих в квартире граждан, – сообщила 6 августа ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. –Приговором суда директору УК назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. 

Уточняется, что на стадии расследования уголовного дела и его судебного рассмотрения свою вину женщина так и не признала.

Уголовное дело в отношении Клименко расследовалось следственным отделом по Тракторозаводскому району города Волгограда регионального СУ СКР. 

Напомним, что в феврале 2024 года деятельность УК «Жемчужина» заинтересовала главу СК России Александра Бастрыкина.  

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