В Волгограде суд вынес приговор директору УК «Жемчужина» Татьяне Клименко





В Волгограде сегодня, 6 августа, 37-летняя директор ООО УК «Жемчужина» Татьяна Клименко выслушала решение Тракторозаводского районного суда по уголовному делу о злостном неисполнении вступившего в силу решения суда и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Районным судом Волгограда Клименко признана виновной по обеим статьям и должна будет выплатить штраф в размере 100 000 рублей в пользу государства.

Согласно материалам уголовного дела, 16 ноября 2021 года Краснооктябрьский районный суд Волгограда возложил на УК «Жемчужина» обязанность провести обследование и установить причину обрушения плиты перекрытия в одной из квартир дома №11 по ул. Лодыгина в Тракторозаводском районе. Кроме того, в течение месяца организация должна была устранить аварийную ситуацию, однако ни того, ни другого УК не сделала. В июне 2022 года директор УК Татьяна Клименко была предупреждена о возбуждении исполнительных производств и грозящей ей уголовной ответственности, но на протяжении года никаких мер так и не предприняла.

– По результатам комплекса следственных действий, принимая во внимание, в том числе, выводы строительно-технической судебной экспертизы, следователи обосновано пришли к выводу, что ввиду бездействия директора управляющей компании, не предпринявшей мер к ликвидации аварийной ситуации, имеется реальная угроза обрушения потолочного перекрытия, а следовательно – причинения вреда жизни или здоровью проживающих в квартире граждан, – сообщила 6 августа ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. –Приговором суда директору УК назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Уточняется, что на стадии расследования уголовного дела и его судебного рассмотрения свою вину женщина так и не признала.

Уголовное дело в отношении Клименко расследовалось следственным отделом по Тракторозаводскому району города Волгограда регионального СУ СКР.

Напомним, что в феврале 2024 года деятельность УК «Жемчужина» заинтересовала главу СК России Александра Бастрыкина.