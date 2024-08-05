44-летний мужчина потерялся в Волгограде

Происшествия 05.08.2024 08:51
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05.08.2024 08:51
В Волгограде объявлен в розыск Сергей Викторович Барыкин. Как рассказали V102.RU в поисковой группе «ЛизаАлерт», 44-летний мужчина пропал накануне, 4 августа.
Приметы пропавшего: рост 162 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.
Был одет в серую футболку с принтом, шорты и темно-коричневые шлепки.
Волгоградец после исчезновения попал на уличные видеокамеры – видно, что мужчина растерян. Волонтеры пояснили, что он нуждается в медицинской помощи.
Всем, кому известно о местонахождении мужчины, просьба обращаться по телефону 89608871558.
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