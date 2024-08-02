В Волгограде разыскивают водителя легковушки, сбившего подростка





В ночь с 31 июля на 1 августа в Тракторозаводском районе Волгограда произошло ДТП с участием подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», на проезжей части ул. Мясникова несовершеннолетнего сбила легковушка.

- В 01:30 неустановленный водитель напротив дома №14 по ул. Мясникова совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате столкновения подросток получил травмы и вынужден был самостоятельно обратиться за помощью к медикам. По информации правоохранительных органов, водитель скрылся с места происшествия.В настоящее время организованы розыскные мероприятия.

Фото из архива ИА «Высота 102»