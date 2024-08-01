Общество

Участник сессии по демографии с Бочаровым опроверг кривотолки про «помощь мигрантов»

Общество 01.08.2024 20:38
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01.08.2024 20:38

В администрации области сегодня, 1 августа, состоялась стратегическая сессия по вопросам улучшения демографии в Волгоградской области. Тезисы, озвученные губернатором Андреем Бочаровым, активно обсуждаются в Сети, в том числе некая аналитика тиражируется в СМИ и блогосфере. 

Каждый имеет право на свое мнение, но отдельные высказывания первого лица региона почему-то трактуются достаточно своеобразно. К примеру, мысль о привлечении на волгоградскую землю людей репродуктивного возраста, некоторые истолковали, как призыв наполнить область мигрантами, которые в итоге заменят большую часть коренного населения. 

Своим мнением на это счет поделился участник сессии, ректор ВГСПУ Александр Коротков, перед которым как перед экспертом стояла цель помочь выявить новые подходы с научной точки зрения для дальнейшего решения демографических задач: 

— Не исключаю, что люди, которые распространяют подобную информацию, пытаются довольно топорно исполнить некую провокацию перед сентябрьскими выборами, сыграть на народных настроениях в условиях проведения СВО, используя волнующую сейчас многих россиян, в том числе и волгоградцев тему трудовой миграции, — считает эксперт. — Понятно, что вопрос миграции существует, но о нем никакой речи не велось, тем более не было никаких команд. Всего лишь подчеркивался тот момент, что люди, которые хотят приехать в нашу с вами область, должны разделять наши ценности, быть настроены на созидание и развитие региона. Насколько мне известно, позиция Андрея Ивановича по мигрантской теме достаточно жесткая в том плане, что за счет нерегулируемой миграции такие вопросы, как демография не решить. Губернатор как раз стоит на защите интересов Волгоградской области и страны в целом, у него очень понятная позиция государственного человека.    

По словам Короткова, в ходе сессии основное внимание было уделено мерам финансовой поддержки молодых семей, вопросам воспитания, здоровья будущих родителей, ценностям, которым следует современное поколение. 

— Приток новых людей, которые могут изменить ситуацию с рождаемостью в Волгоградской области — лишь один из аспектов этой глобальной повестки и уж точно не панацея. Куда важнее изменить сознание нынешней молодежи, привить им здоровые ценности, если угодно, то повернуть их в сторону семейственности, понимания и осознания того, что быть родителем и подарить новому человеку жизнь — самое лучшее, что мы можем сделать здесь и сейчас, — уверен эксперт. 

Напомним, по итогам стратегической сессии, посвященной вопросам демографической ситуации в регионе, Бочаров принял решение о создании 10-летней региональной программы по направлению «Демография».  

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