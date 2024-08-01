Общество

У волгоградца-гонщика арестовали Mercedes-Benz из-за 377 штрафов

Общество 01.08.2024 13:20
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01.08.2024 13:20


Житель Волгограда лишился иномарки из-за нежелания платить по счетам. Как сообщили V102.RU в УФСПП по Волгоградской области, мужчина имел 377 неоплаченных штрафов на сумму в 385 тысяч рублей. Причем почти 300 из их были выписаны ГИБДД за превышение скорости, а остальные - назначены судом за неуплату административного штрафа в предусмотренный законом срок.
Судебные приставы попытались взыскать долг со счетов гонщика, однако имеющихся средств оказалось недостаточно для покрытия набежавшей суммы. Тогда было принято решение арестовать принадлежащий мужчине автомобиль Mercedes-Benz С180. Должник стал прятать машину, но приставам в итоге все же удалось ее найти. Автомобиль арестован и помещен на специальную стоянку. Если мужчина не погасит задолженность, автомобиль оценят, а затем выставят на реализацию. 
Фото УФСПП по Волгоградкой области

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