У волгоградца-гонщика арестовали Mercedes-Benz из-за 377 штрафов

Житель Волгограда лишился иномарки из-за нежелания платить по счетам. Как сообщили V102.RU в УФСПП по Волгоградской области, мужчина имел 377 неоплаченных штрафов на сумму в 385 тысяч рублей. Причем почти 300 из их были выписаны ГИБДД за превышение скорости, а остальные - назначены судом за неуплату административного штрафа в предусмотренный законом срок.

в итоге все же удалось ее найти. Автомобиль арестован и помещен на специальную стоянку. Если мужчина не погасит задолженность, автомобиль оценят, а затем выставят на реализацию.

Судебные приставы попытались взыскать долг со счетов гонщика, однако имеющихся средств оказалось недостаточно для покрытия набежавшей суммы. Тогда было принято решение арестовать принадлежащий мужчине автомобиль Mercedes-Benz С180. Должник стал прятать машину, но приставам