Экономика

Помидоры и капуста резко подорожали в Волгоградской области

Экономика 01.08.2024 10:30
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01.08.2024 10:30


Помидоры заметнее всего из всех продуктов питания подорожали в Волгоградской области на уходящей неделе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, стоимость томатов выросла на 4,08% - до 129,51 рубля за килограмм. На втором месте по темпам подорожания оказалась свежая капуста. Она стала дороже на 3,81% (45,69 рубля). 
А вот стоимость яблок и бананов в регионе снизилась почти на 5%. Любопытно, что яблоки в Волгоградской области стоят почти столько же, сколько экзотические фрукты. Так, цена яблок составила 130,73 рубля, а бананов – 137,26 рубля. 
В то же время в Волгоградской области подешевели яйца – до 94,86 рубля за десяток. Цены на этот продукт питания снизились примерно на 2%. На 1,9% уменьшилась стоимость макаронных изделий высшего сорта (82,33 рубля). 
А соль подорожала на 1,06% (15,15 рубля за кг), сахар – на 1,33% (73,78 рубля), вермишель – на 1,06% (55,01 рубля).

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