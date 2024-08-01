Волгоградцы 1 августа поехали на работу по новым тарифам

Общество 01.08.2024 08:54
0
01.08.2024 08:54
Сегодня, 1 августа, в Волгограде начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Как напоминает V102.RU, соответствующее решение приняли недавно депутаты городской думы.
Итак, как изменились тарифы на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах в Волгограде?
Для обладателей карты «Волна» стоимость составила 26 рублей за поездку. При оплате банковской картой - 32 рубля. Для волгоградцев, пользующихся муниципальными маршрутами нерегулярно и поэтому оплачивающих проезд наличными, цена поездки выросла до 35 рублей.
1320 рублей теперь стоит безлимитный гражданский проездной на один вид транспорта. Студенческий проездной - 1000 рублей, а школьный - 310 рублей.
Ежемесячный проездной билет на все виды транспорта «Единый безлимитный» подорожал до 1890 рублей.
Стоимость льготного проездного выросла до 600 рублей.
В думе объяснили индексацию тарифов инфляцией, что привело к росту цен на ГСМ, энергоресурсы, запчасти и комплектующие. При этом депутаты уверяют, что даже после индексации тарифов стоимость проезда в Волгограде по-прежнему остается одной из самых низких среди городов-миллионников.
Вдохновляя будущее поколение: на ЕвроХим-ВолгаКалии прошел День семьи01.08.2024 13:42 Реклама
Общество 01.08.2024 13:42 Реклама
Что нужно, чтобы волгоградцы рожали? Андрей Бочаров провел стратегическую сессию01.08.2024 13:41
Общество 01.08.2024 13:41
У волгоградца-гонщика арестовали Mercedes-Benz из-за 377 штрафов01.08.2024 13:20
Общество 01.08.2024 13:20
Волгоградские энергетики взыскали долги за электричество с наследников недвижимости01.08.2024 10:00
Общество 01.08.2024 10:00
Волгоградцы массово жалуются на сбой в работе YouTube01.08.2024 09:31
Общество 01.08.2024 09:31
В центре Волгограда охамевший торопыга на иномарке рассекал по тротуару: видео01.08.2024 09:30
Общество 01.08.2024 09:30
Синоптики разочаровали волгоградцев жарой до +35 в начале августа31.07.2024 21:57
Общество 31.07.2024 21:57
На волгоградских бахчах оценивают ущерб после губительного града31.07.2024 21:16
Общество 31.07.2024 21:16
Авиалесоохрана предупредила об особом риске в Волгоградской области в августе31.07.2024 15:56
Общество 31.07.2024 15:56
За ремонт и строительство дорог в Волгоградской области будут вручать медали31.07.2024 14:36
Общество 31.07.2024 14:36
В Камышине семьям трех бойцов СВО передали ордена Мужества31.07.2024 13:49
Общество 31.07.2024 13:49
В Волгоградской области выбрали главу района «коммунальных катастроф»31.07.2024 13:45
Общество 31.07.2024 13:45
Ущерб от схода поезда под Волгоградом могут взыскать с водителя КАМАЗа31.07.2024 13:38
Общество 31.07.2024 13:38
Юрист и полицейский пожаловались на судей из Волгоградской области31.07.2024 12:52
Общество 31.07.2024 12:52
Свадьба в противогазах? Под ЗАГСом в Котово скопилось фекальное озеро31.07.2024 12:26
Общество 31.07.2024 12:26