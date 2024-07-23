До 1 млн рублей увеличили выплату участникам СВО в Волгоградской области

Общество 23.07.2024 16:55
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23.07.2024 16:55
Жители Волгоградской области, заключившие контракт с Минобороны и отправившиеся в зону СВО, получат суммарную единовременную выплату от 1 млн рублей — дополнительная материальная помощь предоставляется из средств федерального и регионального бюджетов, муниципальных, внебюджетных источников, средств работодателей. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, меры поддержки начнут поступать на счет заявителя уже на следующий день после подписания контракта и составления заявления в пункте отбора. Помогать с оформлением документов бойцам на месте будут сотрудники МФЦ. Средства на реализацию выплат направляются в том числе из регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
Напомним, в феврале 2024 года власти региона увеличили материальную помощь жителям, принявших решение отправиться на СВО, до 300 тысяч рублей. Речь шла об отобранных военкоматами или пунктами отбора на военную службу гражданах, добровольцах, нацгвардейцах и срочниках, которые подписали контракт с Министерством обороны во время прохождения службы по призыву. Ранее размер материальной помощи составлял 100 тысяч рублей.
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